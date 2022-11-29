نجح فريق طبي في تطبيق تقنية العلاج الإشعاعي لأورام الدماغ المنتقلة في الرياض وذلك لأول مرة في الشرق الأوسط.

وقال الدكتور حمود الدهش استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل التخصصي :” العلاج الإشعاعي هو علاج رئيسي لأورام الدماغ بشكل عام يستخدم بعد العمليات الجراحية لتقليل نسبة رجوع الورم في مكان الاستئصال”.

وأضاف “. في العمليات التقليدية تجرى العمليات التقليدية للمريض وبعدها يدخل في مرحلة الاستشفاء والتئام الجروح ثم بعدها يتم تجهيزه للعلاج الإشعاعي وتستغرق هذه المرحلة من ٤ إلى ٦ أسابيع “.