يؤدي الطقس البارد إلى تشنج الأوعية الدموية، ما يقلل من تدفق الدم، وهذا بدوره يسبب برودة اليدين والقدمين، وهو ما يمكن مكافحته بارتداء القفازات والجوارب وغيرها.

وقالت الدكتورة سارة بروير، أن برودة اليدين والقدمين يمكن أن تكون مرتبطة بعدد من المشاكل الصحية المؤلمة الشائعة، بما في ذلك تورم الأصابع، والدوالي، ومتلازمة رينود.

وأضافت الدكتورة بروير: “ترتبط كل هذه المشاكل بضعف الدورة الدموية، والتي يمكن تحسينها من خلال تغييرات بسيطة يمكن تحقيقها في نمط العيش”.

وأشارت إلى أن لمكافحة ضعف الدورة الدموية، يجب: إبقاء اليدين والقدمين والرأس دافئين وجافين قدر الإمكان، تجنب الملابس الضيقة والمقيدة، التخلص من الوزن الزائد، ممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل يوميا، الاستمرار في الحركة وتجنب الهمود لفترات طويلة.

وإذا كنت تعاني من تورم الأصابع أو متلازمة رينود، فإن الدكتورة بروير توصي بتجنب التغيرات المفاجئة أو الشديدة في درجات الحرارة، فيما يمكن لبرودة اليدين والقدمين أن تكون أيضا أحد أعراض أمراض الشرايين الطرفية، والتي تقلل من تدفق الدم إلى أطراف الجسم بسبب تصلب الشرايين وتكسّرها.