أعلنت وزارة التعليم موعد إجراء الاختبارات البديلة للطلاب والطالبات الغائبين بعذر عن اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، يوم الأحد القادم.

وتشمل الاختبارات طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية من الصف الثالث وحتى السادس، والمرحلة المتوسطة، ونظام المقررات بالمرحلة الثانوية، وتستمر لمدة خمسة أيام.

وفي سياق متصل ، أكدت الوزارة على كافة المدارس الثانوية للبنين والبنات ضرورة تخيير الطالب الراسب في نظام المقررات بين إعادة المادة أو حملها دون دراستها خلال الفترة من يوم الأحد القادم حتى الخميس.