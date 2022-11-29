أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر 14 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في (الرياض) و (جدة)، عبر موقع التوظيف.

وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :

1- مسؤول أول مراقبة الاحتيال (الرياض).

2- مسؤول أول تحليل البيانات (الرياض).

3- مدير تحليل البيانات (الرياض).

4- مدير الامتثال التنظيمي المؤسسي (الرياض).

5- مدير مراقبة الاحتيال (الرياض).

6- مدير العلاقات المصرفية المميزة (الرياض).

7- مدير تدقيق تقنية المعلومات (الرياض).

8- مدير تدقيق الائتمان (الرياض).

9- مُحلل الأعمال (الرياض).

10- مسؤول أول – الأمن السيبراني (الرياض).

11- مسؤول إقليمي أول المحافظ (جدة).

.. وأخرى.

وأشار إلى أن التقديم متاحا من اليوم وذلك من خلال الموقع