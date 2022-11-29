أعلن البنك السعودي الفرنسي عن توفر 14 وظيفة شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في (الرياض) و (جدة)، عبر موقع التوظيف.
وأوضح المسميات الوظيفية المطلوبة :
1- مسؤول أول مراقبة الاحتيال (الرياض).
2- مسؤول أول تحليل البيانات (الرياض).
3- مدير تحليل البيانات (الرياض).
4- مدير الامتثال التنظيمي المؤسسي (الرياض).
5- مدير مراقبة الاحتيال (الرياض).
6- مدير العلاقات المصرفية المميزة (الرياض).
7- مدير تدقيق تقنية المعلومات (الرياض).
8- مدير تدقيق الائتمان (الرياض).
9- مُحلل الأعمال (الرياض).
10- مسؤول أول – الأمن السيبراني (الرياض).
11- مسؤول إقليمي أول المحافظ (جدة).
.. وأخرى.
وأشار إلى أن التقديم متاحا من اليوم وذلك من خلال الموقع
التعليقات
اترك تعليقاً