أزاحت بوجاتي عن سيارة ميسترال رودستر الجذابة الستار لأول مرة في بداية العام الجاري، في مهرجان بيبل بيتش الأمريكي في كاليفورنيا، ولن تبدأ بتوصيلها قبل عام 2024، والآن دُشنت الهايبركار في صالة عرض بوجاتي في الرياض.

ويُشار إلى أنه تم قيادة بوجاتي ميسترال في جولة خلال أهم شوارع ومعالم مدينة الرياض قبل وصولها إلى صالة عرض بوجاتي.

وتستمد السيارة قوتها من محرك 16 سلندر 8.0 لتر توربو رباعي الأيقوني للشركة بقوة 1600 حصان، وصرح المدير التقني لبوجاتي، ايميليو سيرفو، إن السيارة قادرة على الوصول لسرعة قصوى مذهلة تتجاوز 420 كلم\س.

والجدير بالذكر أن بوجاتي تنوي صنع 99 نسخة فقط من ميسترال بتصميم مستوحى من مختلف سيارات بوجاتي الأخيرة مثل ديفو وبولايد المخصصة للحلبات ولافواتور نوار الواحدة من نوعها، ويبلغ سعرها 19 مليون ريال.