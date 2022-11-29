تحدث ألفارو موراتا، لاعب منتخب إسبانيا، عن زوجته أليس كامبيلو، بعدما حصل على جائزة رجل مباراة إسبانيا وألمانيا.

وقال موراتا، عن زوجته: “إنها أهم شخص في حياتي، أقول لها ذلك دائمًا لو لم تكوني في حياتي لما كنت هنا لألعب كأس العالم أو بطولة أوروبا، ولسوف أسلك طريقًا آخر”.

وتعادل منتخب إسبانيا مع ألمانيا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور مجموعات كأس العالم 2022، حيث سجل موراتا هدف إسبانيا الوحيد في المباراة مستغلا عرضية داخل منطقة الجزاء ليلمس الكرة مباشرة في المرمى.