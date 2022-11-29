وثّق مقطع فيديو لمشهد رائع ومهيب لسحابة سوبرسل على النباه بين ⁧‫أملج‬⁩ وينبع‬⁩، اليوم‏ الثلاثاء .

وأظهر المقطع السماء وهي محملة بالغيوم، وعلى ما يبدو أن الطقس سيتغير في أيّ لحظة.

وسمع في المقطع صوت رجل يقول:” يا الله .. يا الله لحظة نزول سحابة سوبرسل على النباه، مشهد مُهيب.”

والجدير بالذكر أن سحابة سوبرسل هي أحد الظواهر الجوية الشديدة التي تحدث حول العالم، ويتكون هذا النوع من السحب عادةً في ظروف خاصة جدا، فهي تحتاج رطوبة كبيرة في طبقات الجو العليا ونوعين من تيارات الهواء، “هواء بارد” “وهواء دافئ رطب”.