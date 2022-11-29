أكد خبير الفلك والأرصاد الدكتور خالد الزعاق، أنه تبقى 4 أيام على دخول مربعانية الشتاء، لافتًا أنها تبدأ يوم السبت حيث يسمى أولها وسم من حيث الأجواء والتأثير، لأنها تكون معتدلة جدًّا وأمطارها تنبت ما ينبته الوسم.

وقال الزعاق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”:” أن من علامات دخول المربعانية توقف المياه عن الجريان في غصون الأشجار.”

وأفاد بأن ابتعاد الزواحف والقوارض عن بطون الأدوية دليل على حالة جوية، ولجوء الطيور إلى أوكارها دليل على هبوب عاصفة عنيفة، وفوضوية حركة النمل ونقل بيوضها للخارج دليل على قرب حالة مطرية غزيرة، وتوقف المياه عن الجريان في غصون الأشجار دليل على شدة البرد.

وأضاف:” أنه بسبب تلك العلامات يعتمد المواطنون على إحساس النباتات والحشرات والزواحف والقوارض بالمناخ لمعرفة أجواء الطقس المستقبلية.”