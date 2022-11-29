ارتكب مصور في أحد ملاعب المونديال جريمة، حيث أنه التقط صورة لمشجع ظهر بنفس قصة شعر لاعب منتخب البرازيل سابقاً رونالدينو، أثناء مباراة البرازيل وسويسرا التي أُقيمت أمس الإثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثامنة في نهائيات كأس العالم 2022.

وجاء المشجع في الصورة يشبه اللاعب رونالدينو، حيث وضع المصور الصورتين في إشارة منه إلى الشبه الكبير بين المشجع واللاعب .

وانهالت تعليقات المغردين على الصورة حيث أوضح أحدهم الصورة قائلاً:” قصة شعر رونالدو نزاريو داليما في نصف نهائي كأس العالم عام 2002ضد المنتخب التركي والتي سجل فيها رونالدو هدف الفوز الوحيد وهو أجمل أهداف البطولة.

فيما قال مغرد آخر :” سالفة القصة ذي كان الإعلام يتكلم عن اصابة رونالدو ومشكلة الرباط الصليبي وقام الظاهرة واخترع القصة ذي حتي ينسون الإصابة وفعلا نجح الخطة.

يِذكر أن المنتخب البرازيلي تأهل أمس الاثنين، رسمياً إلى دور الـ16 بعد الفوز على المنتخب السويسري بنتيحة 1-0.