ظهر نجم منتخب البرازيل، ‏رودريغو، في لقطة وهو يقوم بالمسح على أقدام الظاهرة رونالدو ليأخذ بعض من قوته الخاصة.

ودفع كاسيميرو منتخب البرازيل، بطل العالم خمس مرات، إلى دور الـ16 لكأس العالم 2022 في قطر، وذلك بتسجيله هدف المباراة الوحيد أمام سويسرا، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السابعة.

وجاء الهدف بعد لعبة جماعية رائعة، مرر رودريغو، البديل، الكرة وظهره إلى المرمى، تابعها لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي كاسيميرو بتسديدة قوية بقدمه اليمنى إلى يسار الحارس (83)، لتشتعل المدرجات فرحاً.

وتحدّث رودريغو عن الهدف، قائلاً في حديث أجراه معه “الظاهرة” البرازيلية رونالدو: “أنا أتحدث كثيراً مع كاسيميرو في الملعب. دائماً يمرر لي الكرة فأردها له. في هذه المرة قلت له أتركها. تركها وكان خالياً من الرقابة مجدداً. مررتها له وسددها بشكل جيد ومنحنا الفوز”.