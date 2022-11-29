أوضح المهندس سعود الدلبحي خبير ومحكم هندسي السبب الشائع وراء الحوادث المرورية في المملكة، مبيناً طرق تفاديها.
وقال الدلبحي :” ٩٠٪ من الحوادث تكون من الأمام وذلك بسبب عدم ترك المسافات الكافية بين المركبات”.
وأضاف ” لابد أن يلتزم الأشخاص بالمسافات بين المركبات حتى لو كان واقفاً لأنه احتمال يتعرض لأي حالة طارئة”.
وتابع ” لابد أن تتوحد إدارة المدينة وجميع الجهود لدراسة التقاط الملاحظات ومعالجتها “.
#من_الشاشة | ما السبب الشائع لـ الحوادث المرورية في المملكة؟ وكيف يمكن تفادي ذلك؟ المهندس سعود الدلبحي خبير ومحكم هندسي، يوضح ذلك لبرنامج الشارع السعودي على قناة السعودية. #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون
— هيئة الإذاعة والتلفزيون (@SBAgovSA) November 29, 2022
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