أوضح المهندس سعود الدلبحي خبير ومحكم هندسي السبب الشائع وراء الحوادث المرورية في المملكة، مبيناً طرق تفاديها.

وقال الدلبحي :” ٩٠٪ من الحوادث تكون من الأمام وذلك بسبب عدم ترك المسافات الكافية بين المركبات”.

وأضاف ” لابد أن يلتزم الأشخاص بالمسافات بين المركبات حتى لو كان واقفاً لأنه احتمال يتعرض لأي حالة طارئة”.

وتابع ” لابد أن تتوحد إدارة المدينة وجميع الجهود لدراسة التقاط الملاحظات ومعالجتها “.