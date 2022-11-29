أوضح استشاري طب الأسرة، الدكتور وائل يار، أن الكسل في أول 15 دقيقة من الاستيقاظ طبيعي، حيث أنه يتم خروج الإنسان من النوم العميق للاستيقاظ الكامل.

وقال “يار ” خلال مداخلة على برنامج “صباح السعودية”:” أن الإنسان الذي لا يستطيع الخروج من كسل النوم والحصول على الاستيقاظ الكامل، بدون منبهات قد يكون دليل على وجود اضطراب من اضطرابات النوم يعاني منها.”

وأضاف:” أن أهم الأسباب المؤدية لوجود اضطرابات هو عدم حصول الشخص على القدر الكافي من الراحة أثناء نومه في الليل.”

وأفاد بأن كل شخص له حالته الخاصة، ولكن من أشهر اضطرابات النوم، اضطراب الساعة البيولوجية، أي أن ينام الشخص في غير الساعات التي يكون متعود على النوم بها.