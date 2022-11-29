أوضح الشيف وليد العبيد، سبب تسمية “المرقوق” بهذا الاسم ومدى فعاليته في معالجة الكسور.

وقال الشيف وليد العبيد، خلال برنامج “صباح السعودية”، أن “المرقوق” سمي بهذا الاسم لأنه يتم رق العجين حتى تصبح قرصًا.

وأشار إلى أن له فوائد عديدة ومنها أنه يمنح الدفء في الشتاء، كما أنه يحتوي على عناصر مفيدة لمن يعانون من الكسور.