كشفت إحصائيات الجولة الأولى لمنافسات كأس العالم قطر 2022 ، أسماء لاعبين عرب، تألقا مع منتخباتهما العربية في بداية مشوار كأس العالم قطر 2022 .

وتَصدر لاعبان عربيان أحدهما من المنتخب الوطني والآخر من منتخب تونس ، المنافسة القوية مع نخبة من نجوم الكرة العالمية في كأس العالم قطر 2022 .

َاحتل مدافع الأخضر ياسر الشهراني رأسَ قائمة اللاعبين في كأس العالم قطر 2022 الذين قاموا باعتراضات ناجحة خلال المباراة، وعددها 6 اعتراضات، متفوقًا على مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير بخمسة اعتراضات.

فيما جاء مدافع منتخب تونس علي العابدي في المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بتدخلات ناجحة على الكرة في كأس العالم قطر 2022 بواقع 5 تدخلات؛ متساويًا مع تايلور أدامس لاعب المنتخب الأمريكي، ونيكولا ميلونكوفيتش لاعب صربيا خلال كأس العالم قطر 2022 .