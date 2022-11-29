تحظى البريطانية هايدي أغان بوجهًا مألوفًا، حيث يشبهها كثيرون بأميرة ويلز كيت ميدلتون، التي تعتبر واحدة من أكثر الشخصيات الملكية شهرة في العالم.

ويُشار إلى أن هايدي تعمل منذ 10 أعوام في مجال الترفيه، كمؤدية لشخصية أميرة ويلز البريطانية، وذلك بفضل التشابه الكبير بينهما.

وقالت هايدي :”أنها تتلقى عشرات عروض الزواج يوميًّا، لكنها في المقابل تتلقى تهديدات بالقتل؛ بسبب تشابهها مع الأميرة.”

وأضافت:” أنها عندما بدأت العمل في مجال الترفيه كممثلة شبيهة لأميرة كيت، فوجئت من ردود فعل الغرباء تجاهها.”

وأشارت إلى أن الجميع يحدقون بها، ومنهم من يناديها بلقب “شبية كيت”، بينما يسألها آخرون “هل أنت الفتاة التي تؤدي شخصية “كيت؟”.

وعن كيفية إتقانها لأداء شخصية كيت، أفادت بأنها تتابع باستمرار أحدث إطلالات الأميرة، ثم تحاول شراء ملابس شبيهة بما ترتديه.