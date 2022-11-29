كشفت مصادر اليوم الثلاثاء عن قيام البريطاني لويس غرابان بفسخ عقده مع النادي الأهلي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة النادي الأهلي تلقت خطاباً رسمياً من مهاجم الفريق لويس غرابان يفيد بفسخ عقده من طرف واحد نظرا لعدم استلام رواتبه، وفقاً لـ “عكاظ”.