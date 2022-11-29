قرر الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مساندة كريستيانو رونالدو، قائد المنتخب، ضد زميله برونو فرنانديز، في قضية الهدف الجدلي بمباراة أوروغواي في مونديال قطر 2022.

واحتفل رونالدو بالهدف الأول للبرتغال ضد أوروغواي، أمس الاثنين، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بالمونديال، زاعما أنه لمس الكرة قبل أن تسكن الشباك، وذلك عند الدقيقة 54.

وارتقى رونالدو برأسه لكرة عرضية من زميله برونو فرنانديز، كانت في طريقها إلى الشباك، لتتقدم البرتغال في النتيجة بهدف دون رد، لكن موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، احتسب الهدف لبرونو فرنانديز.

وسيقدم الاتحاد البرتغالي، أدلة للفيفا من أجل إثبات صحة أن رونالدو من أحرز الهدف وليس برونو.