شن الملحن المصري حلمي بكر، هجوماً على مؤديي المهرجانات لانحطاط كلمات أغانيهم مشيراً إلى أن لسانه يعف عن ذكرها.

وقال حلمي بكر، إن وضع الغناء في مصر يتدنى بسبب المهرجانات، نتيجة حالة الفوضى التي شهدتها الساحة الموسيقية في السنوات الأخيرة التي دمرت كل ما هو جميل في الخصم.

وأضاف “بكر” خلال لقائه ببرنامج “ET بالعربي”، أن أغاني المهرجانات تعتمد في أساسها على اللفظ وأن لسانه لا يتدنى بذكر مفرد من مفرداته.

ورأى الملحن أن المهرجانات تسببت في اختراع “مطربين بيطلعوا عفار من بوقهم” على حد تعبيره.