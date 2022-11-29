توقع المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني تشافي هيرنانديز، فوز المنتخب الأخضر على المكسيك، غداً الأربعاء، في الجولة الثالثة من مجموعات كأس العالم.

وفي حال انتصر الأخضر على المكسيك، ستتأهل إلى الدور القادم، دون النظر لنتيجة لقاء الأرجنتين وبولندا.