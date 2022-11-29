أعلنت الفنانة أبرار الكويتية عن طلاقها رسميًّا للمرة الرابعة، وقد أقامت حفلًا دعت إليه العديد من الصديقات، إضافة إلى بناتها ووالدتها، بمناسبة الطلاق.

وأوضحت أبرار أنها “ترغب في الوقت الحالي بالاهتمام بحياتها الخاصة فقط”، منوهة إلى أن “هذه التجربة قد تكون الأخيرة بالنسبة إليها”.

وظهرت وهي ترقص احتفالًا بهذه المناسبة، وجهزت قالب حلوى، مكتوب عليه “مبروك الحصول على الحرية” ومرفق بصورة تُظهر “امرأة وهي تركل رجلا”، في تعبير عن الانفصال.

وسبق لأبرار الكويتية الزواج ثلاث مرات والطلاق، قبل إعلانها كذلك عن انتهاء زواجها الرابع.