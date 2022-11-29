قال متحدث الدفاع المدني، العقيد محمد الحمادي، إن فرق الدفاع المدني منتشرة في المناطق الممطرة.
وأكد أن الدفاع المدني لم تسجل أي خسائر على الرغم من وجود حالات أمطار غزيرة،وذلك نتيجة تعاون الجهات المختلفة والالتزام بإرشادات الدفاع المدني، وذلك وفقا لما ذكره في قناة الإخبارية.
يذكر أن الدفاع المدني وجه بالابتعاد عن الأودية ومجاري السيول عند هطول الأمطار.
فيديو | متحدث الدفاع المدني العقيد محمد الحمادي: فرق الدفاع المدني منتشرة في المناطق الممطرة.. ولم تسجل أي خسائر على الرغم من وجود حالات أمطار غزيرة #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/vt4s1Ld0Zi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 29, 2022
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