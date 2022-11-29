وجه الإعلامي الرياضي وليد الفراج رسالة للاعبي المنتخب قبل مواجهة المكسيك المنتظرة غدا الأربعاء ضمن مباريات كأس العالم 2022.

وقال الفراج: “أحبتي رجال المنتخب الأخضر شكرًا على كل ما قدمتوه في مبارتين بالمونديال لقد أعطيتم صورة مشرفة للكرة في بلادنا”.

وتابع: “غدا تواجهون المكسيك في مباراة هى الأهم للكرة السعودية منذ 28 عاما، إذا فزتم وتأهلتم فقد حققتم أكثر مما كنا نتوقع قبل كأس العالم واذا حدث شيء آخر فسيبقى تقديرنا”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره المكسيكي غدا الأربعاء، في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.