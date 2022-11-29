أيدت محكمة استئناف في البحرين، حكمًا بسجن بحريني مدة سنة، بتهمة قيامه بـ”كسر إصبع زوجته”.

وتسبب المتهم بإصابة زوجته بعاهة مستديمة في إصبع خنصرها قدرت بـ2% بحسب موقع “أخبار الخليج”.

وجاء ذلك بسبب خلاف نشب بين الزوجين أثناء وجودهما في المنزل ما دفع الزوجة للابتعاد عنه وتوجهت إلى المطبخ وجلست على الأرض.

وقالت الزوجة أن زوجها لم يدعها وشأنها، إذ حضر إلى المطبخ وسدد لها العديد من الركلات في فخذها، وخلال ذلك وضعت يدها اليسرى على فخذها في محاولة لتجنب الركلات، فتسببت إحدى ركلات زوجها بكسر إصبع خنصرها الأيسر.

وتابعت أن زوجها قام بعد تلك الركلة باصطحابها إلى المستشفى، فتبين وجود الكسر بالإصبع، وعليه أجرت عملية جراحية لها، لكنها لا تزال تعاني من الألم في إصبعها.

واعترف الزوج بقيامه بكسر إصبع زوجته إثر خلاف بينهما، مضيفا أنه “لم يقصد إحداث الإصابة”.