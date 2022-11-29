كشف الدكتور عبدالله الملحم استشاري الطب النفسي أبرز أعراض إدمان تناول الطعام.

وأوضح الملحم أنه من أبرز تلك الأعراض هو توتر الشخص حال لم يأكل كميات كبيرة من الأكل، وعدم قدرته على التحكم في الكميات التي يتناولها، مشيرا إلى أن السكريات والكربوهيدات تأثيرها في الجسم مثل المواد المخدرة، ويشعر الشخص حينها بالانبساط، لكن في حال تعود عليها يصبح لديه نهم.

وأشار إلى أن الحالة النفسية هي سبب رئيس في السمنة، مضيفا: “مشاعرنا الآن هي التي تتحكم في إقبالنا على الطعام”.

ولفت إلى أن الاضطراب والقلق النفسي قد يسبب إقبال كبير على تناول الطعام أو العكس عدم الرغبة في الأكل.

د. عبدالله الملحم – استشاري الطب النفسي: الحالة النفسية هي سبب رئيس في السمنة، ومشاعرنا الآن هي التي تتحكم في إقبالنا على الطعام@dralmulhima#برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/SL7gIQyjjf — برنامج سيدتي (@sayyidaty) November 29, 2022