استعرض الأمن العام جانبا من جهود قواته في ضبط المخالفين والمجرمين، حيث ضبطت مواطن بحوزته أقراص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة داخل تجاويف مركبته.

وأضاف أن عمليات الضبط شملت القبض على مواطن بحوزته أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي وسلاح ناري، ومواطن آخر أتلف جهاز رصد آلي وحرقه عمدا في أحد الطرق العمل.

ونوه بضبط مخالفين آخرين تورطوا في جرائم أخرى منها نقل مخالفين، والاعتداء على الآخرين، وسرقة مركبات.