صرح مدرب المنتخب الوطني هيرفي رينارد، قبيل لقاء المكسيك غدا الأربعاء في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، بأنه يشعر بالاطمئنان.

وقال رينارد: “أنا مرتاح لوضع فريقي وأشعر بالاطمئنان لمباراة الغد وواثق أن جماهيرنا ستدعمنا في لقاء الغد”، مضيفا: “نضع الدور الثاني في الأذهان ولكن قبلها يجب التركيز على مواجهة المكسيك ويجب أن نبذل قصارى جهدنا في لقاء الغد”.

وتابع: “لا أحب الرد على التحديات وعلينا الالتفات لأنفسنا ولجاهزيتنا ولرغبتنا لتحقيق هدف نعمل عليه منذ زمن طويل”.

وأضاف: “الفرج والشهراني والبريك والمالكي سيغيبون عن مباراة الغد ولكنني أمتلك 26 لاعبا وعلينا إدارة الموقف بأفضل صورة”.

ومن جانبه صرح لاعب الأخضر محمد كنو بقوله: “بالنسبة لنا مباراة المكسيك غدا هي حياة أو موت، نريد أن نُفرح الجماهير السعودية في لقاء الغد الحاسمة”.

وأضاف: “ثقة رينارد بنا كلاعبين تعطينا حافز إضافي لتقديم الأفضل ونحن نمتاز بالتجانس داخل الملعب “.