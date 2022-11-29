اختتم المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم، استعداداته لمواجهة منتخب المكسيك يوم غدٍ الأربعاء على استاد لوسيل، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم FIFA قطر 2022™

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصة تدريبية بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمة من مجموعتين على نصف الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة، في حين واصل اللاعب “محمد البريك” برنامجه العلاجي برفقة الجهاز الطبي، وسيغادر الأخضر مساء اليوم مقر إقامته “منتجع سيلين” متجهًا إلى الدوحة.

يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.