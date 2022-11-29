كشف أندريه أونانا أنه لا توجد رغبة لدى الطرف الآخر في حل الأزمة التي حدثت بين حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي وإدارة منتخب بلاده الكاميرون في كأس العالم في قطر.

وأكدت تقارير نية الحارق اللحاق برحلة طيران خارج البلاد، حيث استبعد ريغوبيرت سونغ، المدير الفني للفريق، أونانا من مواجهة صربيا، ليحل بدلا منه ديفيس إيباس في مباراة الأمس.

وأصدر أونانا بيانا في ظل تلك الأزمة التي أدت إلى استبعاده، حيث يقول مسؤولو الكاميرون إن قرار استبعاده جاء لأسباب تأديبية، فيما نفى حارس المرمى، من جانبه، أن يكون قد تصرف ضد مصلحة فريقه.