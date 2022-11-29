قررت مسنّة لبنانية تبلغ من العمر 90عاما، الاعتصام داخل بنك عودة فرع سليم سلام، مطالبة بالمساندة والمساعدة من جميع المودعين، للحصول على وديعتها البالغة 20 ألف دولار.

ووثق مقطع فيديو جلوس السيدة المسنة داخل البنك، فيما ذكر موثق المقطع أن البنك رفض تسليمها المبلغ.

وشهد لبنان في الشهور الأخيرة وقائع مماثلة، بدأت باقتحام سيدة مصرف في بيروت من أجل المطالبة بالحصول على أموالها التي حجزها المصرف دون وجه حق.

ومنذ 2019، منعت البنوك اللبنانية معظم المودعين من سحب مدخراتهم، فيما تفاقمت الأزمة الاقتصادية في البلاد.