اجتمعت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية في باكستان مع القائم بأعمال وزير خارجية أفغانستان، اليوم الثلاثاء، في كابول، وذلك في أحدث زيارة لمسؤول رفيع للدولة منذ سيطرة حركة طالبان عليها.

وجاءت زيارة الوزيرة بعد أسابيع من فرض طالبان قيودا جديدة على النساء الأفغانيات، تتمثل في منعهن من دخول المتنزهات العامة والملاهي وصالات الألعاب الرياضية والحمامات العامة.

والتقت وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، حنا رباني خار، مع القائم بأعمال وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي.

وكتبت شبكة النساء الأفغانيات، في رسالة مفتوحة إلى الوزيرة: “أنت مثال على وضع النساء في البلد المجاور لنا، نطلب منك استخدام زيارتك ليس كوزيرة فحسب بل أيضا كامرأة وقائدة مسلمة لدعم نساء أفغانستان وتعزيز تضامننا”.