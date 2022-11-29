أكد الدكتور محمد مدخلي، استشاري الباطنية والغدد الصماء والسكري وزيادة الوزن أنه لا يحق للطبيب طلب التحاليل الشاملة إلا إذا توافرت عدة شروط.

وأوضح خلال مداخلة مع برنامج “سيدتي” أن المريض له الحق في معرفة طريقة تفكير الطبيب والاحتمالات المتوقعة للتشخيص ، لافتاً إلى أنه في المجتمع تنتشر فكرة الوصاية من الطبيب على مريضه.

وأضاف أن طلب الطبيب من إجراء تحاليل شاملة يكون في أضيق الحدود لافتاً إلى أن الأمراض المزمنة نسبة حدوثها قليلة ويجب إشراك المريض في عملية التشخيص.