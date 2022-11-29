توقعت صحيفة ديلي ميل البريطانية، في تقريرها عن المباراة المرتقبة بين الأخضر والمكسيك في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022، خروجا مبكرا للمنتخب المكسيكي من المونديال.

وعنونت الصحيفة البريطانية تقريرها بـ “المكسيك تواجه خروج مبكر من كأس العالم أمام المملكة العربية السعودية”.

وذكر التقرير أنه: “سيتعين على المكسيك أن تسجل العديد من الأهداف لتوسيع خطها في الأدوار الإقصائية في كأس العالم”، مضيفة: “في قطر يحتل المكسيك المركز الأخير في المجموعة الثالثة قبل مباراة لا بد من الفوز فيها على السعودية يوم الأربعاء على ملعب لوسيل”.

وأضافت: “كانت آخر مرة لعبت فيها المكسيك في أكبر بطولة لكرة القدم ولم تخرج من مجموعتها عام 1978، لكن الأمر ليس بهذه البساطة”.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره المكسيكي غدا الأربعاء، في ختام دور المجموعات من كأس العالم قطر 2022.