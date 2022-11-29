قال مدير إدارة سلامة منتجات التجميل في هيئة الغذاء والدواء، مشعل الحميد، إن حروق الجلد وتساقط الشعر من أعراض مستحضرات التجميل المغشوشة ومجهولة المصدر.

وأضاف أن الهيئة تحذر من استخدام التجميل مجهولة المصدر، مضيفا أن هناك ما لا يقل عن استهلاك من 5 إلى 6 منتجات يومين بكافة شرائح المجتمع ،وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن أضرار المنتجات التجميلة تصل إلى الاحمرار والحكة والتحسس في الجلد، وتساقط الشعر وخلافه.