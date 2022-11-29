قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مدرب المنتخب الأخضر هيرفي رينارد يتحدى لاعبيه على صنع التاريخ من خلال حسم مكانهم في مرحلة الخروج من كأس العالم بالفوز على المكسيك غداً الأربعاء.

وأضافت يعلم السعوديون أن الفوز في مباراتهم الثالثة والأخيرة في المجموعة الثالثة سيكون كافياً للوصول إلى مراحل خروج المغلوب لأول مرة منذ 1994 ، عندما أغرقت ضربة سعيد العويران المذهلة بلجيكا.

وعلى الرغم من تحقيقه أحد أعظم مفاجآت كأس العالم على الأرجنتين في مباراتهم الافتتاحية ، فقد حذر رينارد من أن النتيجة لن تكون ذات فائدة إذا فشلوا في متابعتها من خلال الوصول إلى دور الـ16.

وقال رينارد: “إذا أراد هؤلاء اللاعبون أن يتذكرهم المشجعون ، فعليهم أن يصنعوا التاريخ ، وإلا سينسى الناس خلال 20 أو 30 عامًا ، لأن آخر مرة وصلنا فيها إلى الدور الثاني كانت في عام 1994”.

وتابع “الشيء الأكثر أهمية هو أننا ما زلنا على قيد الحياة لهذه المباراة ولدينا فرصة للتأهل ، لكن سيتعين علينا القتال بقوة. المكسيك لديها خبرة كبيرة في كأس العالم وسجل أفضل من السعودية “.

ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه سيتعين على رينارد تغيير تشكيلته الأساسية في مباراة قد تشهد حتى تقدم الأخضر بالتعادل ، اعتمادًا على نتيجة مباراة المجموعة الثالثة الأخرى بين الأرجنتين وبولندا.