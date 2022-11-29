أكد الدكتور عليان آل عليان، أنه لا يوجد دليل علمي على أن استخدام “الفكس” يخفف من أعراض الانفلونزا الموسمية.

كما أوضح أيضا خلال برنامج “ياهلا”، أنه لا يوجد دليل علمي على أن فيتامين “سي” يقي من الإصابة بالانفلونزا.

وبخصوص الخلطات الشعبية وعلاقتها بالوقاية وعلاج الإنفلونزا أكد أن اللقاحات هي فقط التي تقي من فيروس الإنفلونزا وما عدا ذلك لا دليل مثبت علمي على فعاليته.

د.عليان آل عليان: لا يوجد دليل علمي على أن استخدام "الفكس" يخفف من أعراض الانفلونزا الموسمية@Mofareh5#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/ZPeryNn0o4 — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) November 29, 2022