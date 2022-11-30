استحدث مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور شوطين جديدين في مسابقة الملواح بنسخته الخامسة، يحملان لقب “سيف الملك”، يتنافس فيهما الصقارون الذين اجتازوا الأشواط التأهيلية وتوّجوا بالأشواط النهائية “كؤوس الملك عبدالعزيز)”.

ويجمع الشوطان نخبة الصقور وأكثرها تميزاً، التي تفوقت على الصقور في فئاتها، في خطوة تسعى لرفع مستوى التنافس بين الصقارين وتشجيعهم على تطوير مهاراتهم واستمرارية الهواية واستدامتها، وتشريف المتميزين والفائزين بلقب فريد هو سيف الملك عبدالعزيز.

وخصص النادي للشوطين جوائز إجمالية تبلغ 1,850,000 ريال، بواقع 925,000 ريال للشوط الواحد؛ حيث يُمنح صاحب المركز الأول في كل شوط على نصف مليون ريال، ويمنح المركز الثاني جائزة مالية تبلغ ربع مليون ريال، و175,000 ريال للفائز بالمركز الثالث، في جوائز هي الأعلى قيمة في مسيرة المهرجان.

ويتنافس في الشوط الأول لـ(سيف الملك) الصقور في فئات (جير بيور – جير شاهين – جير تبع – قرموشة جير) للفرخ والفرناس، فيما يتنافس الصقارون في الشوط الثاني في فئات (الحر والشاهين) للفرخ والقرناس، ويقام الشوطان في ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، الذي ينظم في مقر النادي بملهم (شمال مدينة الرياض)، وخصص لمسابقاته جوائز إجمالية تبلغ نحو 30 مليون ريال.