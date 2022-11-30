أثارت مشجعة إيرانية، أنظار الجماهير في مدرجات ملعب الثمامة بالدوحة بعد ظهورها بملابس مكشوفة من الخلف.

وارتدت المشجعة الإيرانية العلم الإيراني فوق رأسها، وثياب باللون الأخضر، كما اعتمدت على مكياج بلون العلم الإيراني.

وبدت المشجعة الإيرانية تبتسم في الصورة التي جذبت الأنظار حولها، وانتشرت على نطاق كبير بين الجماهير الكروية المتابعة لمباريات كأس العالم 2022.

وعلقت المعارضة الإيرانية على ظهور الفتاة بان نظام الملالي يسمح لاتباعه بالخارج في ارتداء الملابس الخادشة فيما يفرض الحجاب في الداخل.

يذكر أن المنتخب الأمريكي تأهل لدور الـ16 ويلاقي هولندا بعد فوزها على ‎إيران بهدف نظيف لتحلّ وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.