رفعت الجماهير الإيرانية صورة قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيران، خلال مباراة أمريكا وإيران على استاد الثمامة في قطر.

وأظهرت صورة طرد مشجع من المدرجات لحمله شعار المثليين خلال متابعة أحداث مباراة المنتخبين الإيراني والأمريكي في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

واشتعلت مدرجات إيران بين أتباع الملالي ومعارضيه أثناء مبارة إيران وأمريكا، حيث ظهر علم الأسد والشمس شعار إيران داخل استاد مونديال قطر.

يذكر أن المنتخب الأمريكي تأهل لدور الـ16 ويلاقي هولندا بعد فوزها على ‎إيران بهدف نظيف لتحلّ وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.