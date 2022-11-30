واجهت الشرطة القطرية، مواطنين إيرانيين لارتدائهما قمصان مكتوب عليها عبارة “امرأة، حياة، حرية” خلال مباراة أمريكا وإيران.

ويأتي ذلك في إطار تماشي الشرطة القطرية مع الرقابة على الاحتجاجات الإيرانية، حيث تمنع انعكاس صور الاحتجاجات الإيرانية خلال مباريات مونديال 2022.

وظهر المواطنان الإيرانيان يصرخان ويتحدثان بصوت عال مع أفراد الشرطة القطرية، وقام أحدهم بشد قميصه المكتوب عليه “امرأة، حياة، حرية”.

يذكر أن المنتخب الأمريكي تأهل لدور الـ16 ويلاقي هولندا بعد فوزها على ‎إيران بهدف نظيف لتحلّ وصيفًا للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط.