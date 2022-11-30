كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، عن الأضرار الصحية الناتجة عن تناول المكملات الغذائية بدون وصفة طبية، أو بدون استشارة الطبيب المعالج.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء، على ضرورة التأكد من عدم تعارض المكملات الغذائية قبل تناولها، وذلك باستشارة الطبيب تجنباً للضرر، حيث تعمل على تغيير فعالية الأدوية إذ تزيد من مفعول الأسبرين وفيتامين هـ وتنقص مفعول بعض الأدوية الأخرى.

وأشارت إلى أن أضرار تلك المكملات تشمل أيضاً تغير امتصاص الدواء، الأمر الذي يؤثر على فعالية أدوية مثل المكملات التي تحتوي على حبوب النخالة مع Lovastatin.