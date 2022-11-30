قالت مصادر مقربة من الفنانة أنغام، إنها شهدت تحسنا ملحوظا فى حالتها الصحية، واستقبلت مساء أمس العديد من أصدقائها المقربين، استعدادا لخروجها من المستشفى غدا بحسب تعليمات الطبيب المعالج لها.

وكان الدكتور أكرم العدوي أستاذ النساء والتوليد بكلية طب قصر العيني، طمأن محبي الفنانة أنغام على حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن الأمور تسير على ما يرام، وأن وضعها الصحي كان يحتم عليها إجراء جراحة كبيرة.

وتابع أنها أصيبت بانسداد جزئي في الأمعاء بعد اليوم الثامن من العملية، مشيرًا إلى أن هذا الانسداد يمكن أن يرجع لطبيعته مرة أخرى، وشدد على أن هذه الانسدادات، تصيب أصحاب التاريخ الجراحي السابق مثل حالة أنغام.