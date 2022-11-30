أكدت الأبحاث أن تناول كميات كبيرة من عصير الفاكهة يجعلك “أكثر عُرضة” للإصابة بمشاكل في البصر، حيث أن التقدم في السن ليس السبب الوحيد للعمى فقد .

وأشارت الأبحاث إلى أن الاستمتاع بعصير فاكهة معين يمكن أن يؤدي إلى؛ التنكس البقعي المرتبط بالعمر ويزيد من خطر الإصابة بالعمى.

ويعمل العلماء في جميع أنحاء العالم على فهم الحالة بشكل أفضل ويمكن أن يزيد عصير الفاكهة من خطر الإصابة بالضمور البقعي المتقدم المرتبط بالعمر.

كما حذّر العلماء أيضًا من تناول كميات كبيرة من نوع واحد من عصير الفاكهة المصنعة فقد تضع الكثير من السكر في جسمك وقد يضر بجوانب أخرى من صحتك ويجب عدم إهمال تناول الكثير من الفاكهة الطازجة أيضًا ، لأن الاعتماد فقط على العصير قد يفقدك الألياف الصحية التي تُفقد في الغالب أثناء عملية العصر”.