كشفت الشركة التموينية للمشاريع، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال العلاقات الحكومية بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر : أخصائي علاقات حكومية.

وأفادت بأن المتطلبات المطلوبة للتقديم هي:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– خبرة لمدة سنه في التعامل مع المنصات الحكومية (منصة بلدي، قوى، مقيم، الدفاع المدني .. الخ).

– مهارات الحاسب الآلي.

– مهارات التواصل الجيد.

وأشارت إلى أن التقديم على وظائف الشركة التموينية للمشاريع؛ تُرسل السيرة الذاتية على البريد الالكتروني:

[email protected]