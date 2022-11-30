كشفت الشركة التموينية للمشاريع، عن توفر وظائف شاغرة للعمل بمجال العلاقات الحكومية بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر : أخصائي علاقات حكومية.
وأفادت بأن المتطلبات المطلوبة للتقديم هي:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– خبرة لمدة سنه في التعامل مع المنصات الحكومية (منصة بلدي، قوى، مقيم، الدفاع المدني .. الخ).
– مهارات الحاسب الآلي.
– مهارات التواصل الجيد.
وأشارت إلى أن التقديم على وظائف الشركة التموينية للمشاريع؛ تُرسل السيرة الذاتية على البريد الالكتروني:
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