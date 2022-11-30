قررت لجنة حماية البيانات الأيرلندية فرض غرامة مالية قدرها 277 مليون دولار على شركة ميتا- بلاتفورمز الأمريكية، بسبب تسرب بيانات شخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم لموقع فيسبوك المملوك لها.

وتشمل البيانات المسربة، المتخصص، أرقام الهواتف، وتواريخ الميلاد، وعناوين البريد الإلكتروني، والمواقع، والمعلومات التي يمكن استغلالها في الاحتيال والهجمات الإلكترونية المختلفة.

وفرضت اللجنة هذه الغرامة بعد إجرائها تحقيقات أسفرت بأن الشركة فشلت في تطبيق الضمانات الصارمة المطلوبة، بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الشاملة للمستخدمين