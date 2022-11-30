أفاد حاكم منطقة كورسك الروسية، بأن قوات أوكرانية قصفت محطة كهرباء في المنطقة، خلال عدة هجمات شنتها أمس الثلاثاء؛ مما تسبب في انقطاع جزئي للتيار الكهربائي.

وقال حاكم منطقة كورسك، رومان ستاروفويت، عبر تطبيق تلغرام: “كان هناك إجمالا حوالي 11 عملية إطلاق (هجوما). أصيبت محطة للكهرباء”.

وأضاف: “بسبب هذا، هناك انقطاع جزئي في التيار الكهربائي في مقاطعتي سودجا وكورينيفو”، وهما جزء من منطقة كورسك الروسية، وتقعان على الحدود الشمالية الشرقية لأوكرانيا.

يُذكر أن السلطات الروسية في المناطق المتاخمة لأوكرانيا اتهمت كييف، مرارًا بمهاجمة أهداف مثل خطوط الكهرباء ومخازن الوقود والذخيرة.