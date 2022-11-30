أوضح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين في أي عمر تكون أكثر عرضة للجلطات.

وقال النمر :” بالنسبة للأعمار التي ينصح بأن تتناول الأسبرين ممن يعانون من أمراض القلب فإنه لا يوجد سن معين لذلك، ولكن حاليا فإن الرجال فوق ٥٠ سنة والنساء فوق ٦٠ سنة إذا توفرت فيهم تلك الشروط ننصحهم بتناول الأسبرين”.

وأضاف ” الشرط الأول أن يكون عندهم عوامل خطورة مثل الضغط، السكر، كوليسترول وكذلك إذا كان عندهم آلام بالصدر هنا وبمقاييس معينة ينصح بأخذ الأسبرين ولكن الأهم ألا يكون لديهم تقرحات في المعدة “.

وأضاف” تكثر جلطات القلب في الصباح حيث أثبتت دراسات عدة هذا الأمر وأهم نظرية بشأنها ارتفاع الكورتيزول وارتفاع الضغط كما أن لزوجة الدم تزداد في ساعات الصباح الباكر لذلك تكثر الجلطات في الصباح الباكر “.