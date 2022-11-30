أكد رئيس قسم التخطيط العمراني في جامعة الملك سعود الدكتور وليد الزامل، أن الرياض ستشهد مشاريع عمرانية تنموية غير مسبوقة وستخرج من النطاق المحلي إلى الإقليمي.

وقال الدكتور وليد الزامل، عبر برنامج “عين الخامسة” على قناة “الإخبارية”، أن هناك مشروعات كبرى مثل حديقة الملك سلمان، ومشاريع الرياض الكبرى، ومشروع المسار الرياضي.

وأكد “الزامل”، أن هذه المشاريع سوف تجذب الزوار من المدن الأخرى من أجل السياحة والترفيه، لتشهد الرياض نموا عمرانيا كبيرا.