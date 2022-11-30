ازداد عدد حالات سرطان الفم بمعدل ينذر بالخطر في العقد الماضي، مما تسبب في انتشار التثقيف حول العلامات التحذيرية المبكرة للمرض.

وتتكون سرطانات الفم عندما تنمو الخلايا بشكل غير منضبط داخل تجويف الفم أو الغدد اللعابية، ويرتبط المرض بشكل وثيق بالعادات المحفوفة بالمخاطر، مثل شرب الكحول والتدخين.

ويُشار إلى أن سرطان الفم لا يتسبب في ظهور أي علامات ملحوظة في المراحل الأولية من المرض، ولكن قد يكون هناك “دافع” يبرر إجراء فحص طبي في حالة حدوث أي من المضاعفات التالية.

وقالت سانديب باتيل، طبيب الأسنان التجميلي والمسؤولة الإكلينيكية في SmileStraight: “غالبا ما يبدو أحد الأعراض المبكرة لسرطان الفم كما لو أن هناك شيئا ما استقر في حلقك أو شعورا بثخانة في الحلق، وقد يكون هذا خفيا.”

وأضافت :” أن وجود مشاكل في الأسنان مثل الأسنان المترهلة أو المتذبذبة، دون حدوث أي مضاعفات بالأسنان، يمكن أن تكون في كثير من الأحيان علامة مبكرة على الإصابة بسرطان الفم.

ونصحت بزيارة الطبيب فور ملاحظة تغيرات أو تخلخل الأسنان، وكذلك تغيرات في فكك ولسانك، فيجب أن تنبه طبيب أسنانك على الفور

وتابعت:” أن الشعور بمشكلات الأسنان هذه قد يكون ملحوظا بشكل خاص عند الأكل أو التحدث. ومع ذلك، هناك احتمال أن تمر هذه العلامات دون أن يلاحظها أحد.”

وأفادت الدكتورة باتيل بأن التنميل المستمر وغير المبرر أو الشعور الغريب على الشفاه أو اللسان أو في الفم يمكن أن يشير إلى سرطان الفم.