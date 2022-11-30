أقدم شاب تونسي، أمس الثلاثاء، على الهجوم على منطقة الأمن في محافظة المنستير الساحلية، وقام بسكب البنزين على عناصر من الأمنيين محاولا إحراقهم.

وصرح كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي في المنستير، مراد بن صالح، إن الشاب قام بمهاجمة مركز الأمن في منطقة “منزل حياة” من محافظة المنستير الساحلية.

وأكد بن صالح، على أن “عناصر الأمن تدخلوا بسرعة ومنعوا الشاب من إشعال النار”، مضيفا أن “فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني في المنستير تعهدت بالقيام بالتحقيقات اللازمة بناء على تعليمات من النيابة العامة في المنستير”.

وقال كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي، أن “التحقيقات الأولية كشفت أن المتهم بائع متجول اشتكى من غلاء الأسعار، مما دفعه إلى ارتكاب هذه الجريمة”.