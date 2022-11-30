يهتم البعض من الباحثين عن سيارات عائلية، حول خيارات محرك سيارة هونداي باليسيد 2022 في المملكة، حيث تعد باليسيد واحدة من أفضل السيارات الكورية متعددة الاستخدامات.

وجاءت سيارة هونداي باليسيد للمرة الأولي في معرض لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية في عام 2018، وهي سيارة تنتمي لفئة الاس يو في متوسطة الحجم الفاخرة.

وتعد باليسيد هي واحدة من أفضل سيارات هيونداي في المملكة التي تناسب العائلات وذلك بفضل مساحتها الداخلية الرحبة، فضلاً عن حصولها على مقصورة ذكية ومتطورة تخدم جميع الركاب.

وتتوفر في المملكة من خلال الوكلاء الرسميين والمحليين الناغي والوعلان والمجدوعي للسيارات.

كما تتوفر خيارات محرك سيارة هونداي باليسيد 2022 في المملكة ميزة للمقبلين على شراء سيارة متعددة الاستخدامات يمكن استغلالها خلال المغامرات في الطرق الوعرة، وجاءت السيارة بخيارين من المحركات، وهما:

– الأول: 6 اسطوانات، سعة 3.5 لتر، بقوة 277 حصان، وعزم 335 نيوتن متر

– الثاني: 6 اسطوانات، سعة 3.8 لتر، بقوة 295 حصان، وعزم 355 نيوتن متر

وتتميز السيارة بتصميم فاخر وأنيق من الخارج، بشبك أمامي كبير من الكروم يتوسطه شعار هيونداي العلامة الكورية الجنوبية، مع إطار خارجي من الكروم، وأجمل ما يتواجد في التصميم الخارجي هو المصابيح الأمامية التي تعمل بالكامل بتقنية الـLED المتوفرة بتصميم يعكس قوة السيارة .